Oja Consulting juhatab mõtetest tegudeni

«On need, kes juba väga täpselt teavad, mida tahavad, aga nad ei saa sinnapoole liigutud, ja on need, kes ei tea, mida nad tahavad. Mina ise olin üks neist, kes ei teadnud,» lausus osaühingu asutaja Kai Oja. Ta hakkas 40 saama ja mõtles, mis võiks olla see, mida tahaks teha nii, et iga päev oleks hea. «Ja nüüd on täiega hea. Ärkan iga päev põnevusega.»