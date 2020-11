Leiger LK on ravimuda vallas Eestis suunanäitaja

Ravimuda, mis salongis kliendi nahale jõuab, on välja toodud Hiiumaa lähedalt Kärdla lahe maardlast. «Muide, seal on muda ökoloogiliselt kõige puhtam. Mitte minu jutu järgi, vaid teadusuuringute alusel. Ja see on omadustelt üks maailma parimaid. Meremudasid – ma rõhutan, mere ravimudasid – on maailmas ülimalt vähe ja Eesti on selle poolest õnnistatud koht,» rääkis ettevõtte eesotsas olev Lembar Kivistik, kes enne ravimuda juurde jõudmist tegutses hoopis teises valdkonnas, audiitori ja pankrotihaldurina.