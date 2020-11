Ühemehefirma võlud ja valud

Seda, et Viljandimaa ettevõtluse konkursil suisa kahes kategoorias nomineeritud osaühingu Päikesepuu omanik Andres Ansper on hingega asja juures, näitab juba asjaolu, et tema viimase aja tööpäevad on veninud lausa 14-tunniseks. Töökojas toimetab ta isegi pühapäeviti.