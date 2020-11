Pensionile jäävatele päästjatele ei terenda asendust

Viljandimaa päästepiirkonna juhi Jüri Sooviku sõnutsi on piirkonnas praegu ametikohad täidetud. Siiski on maakonnas 63 päästjat, kellest 23 läheb järgmise 5–10 aasta jooksul pensionile, ning see toob kaasa ohte. «Kui vabu töökohti on rohkem kui paar, võib juhtuda, et neid ei suudeta täita, ja päästemeeskonnad võivad jääda väiksemaks,» lausus Soovik.