Ehk ei vaidle keegi vastu väitele, et toitumine on üks peamisi tegevusi, mis meid elus hoiab. Kui aga valitsus otsustaks, et iga inimese kohustus on süüa, tekiks üksjagu küsimusi. Juhmilt käsule alludes võiksime lausa letaalselt lõpetada.