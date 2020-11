Kui Puidukoja asutaja Enn Kinnas 2013. aastal ettevõtte Prantsuse kontsernile Groupe Rose müüs, tõdes ta, et Puidukoda on investeerinud Karksi valda peaaegu kaks korda rohkem kui vald ise, kuid edasisele arengule tuli lagi ette. Nagu majandustulemused näitavad, suutis rahvusvaheline suurfirma oma märksa suuremate ressurssidega sellest läbi murda. Puidukoja käive on kasvanud seitsme aastaga kaks korda, 35 miljonini, ning mullu teenis firma 1,8 miljonit kasumit. Nende näitajatega paigutub ta tänase Sakala vahel olevas ettevõtluslehes suurima käibega ettevõtete seas neljandale ja kasumi poolest kuuendale kohale.