Galerii. Kolmikud said lahkusepäevaks heategijatelt pesukuivati

Täna kinkis Lions-klubi Viljandi Ellips kolmikute Stylesi, Samwise’i ja Steffeni emale väärt abivahendi – pesukuivati. Aga miks just täna? Sest täna tähistavad Eesti lion'id ja leod ülemaailmset lahkuse päeva. Selle päevaga tahetakse panna inimesi mõtlema, kas ja kuidas saab igaüks abivajajaid aidata.

Lions-klubi Viljandi Ellips president Terje Praks ütles, et positiivsed lood on praegusel keerulisel ajal kadunud negatiivsete uudiste alla. "Meie tahame, et positiivset kajastataks rohkem. Seega tahamegi sel päeval teha heateo," rääkis ta.