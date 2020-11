Viljandi Tulevik toob uue peatreeneri Rwanda meistriliigast

"Kui Tulevik minuga ühendust võttis ja Sander plaane tutvustas, ei läinud mul kaua, et pakkumine vastu võtta," vahendas klubi pressiteate kaudu 36-aastase Reiteli sõnu. "Kui Rwandast tuli pärast pikka liigapausi teade, et hooaeg on koroonapandeemia tõttu lõpetatud ning minu klubi esiliigasse kukutatud, oli kõik selge. Mulle meeldib väga Viljandi ja see, kuidas Tulevikku on juba aastaid väga sihikindlalt arendatud. Siin valitseb asjalik ning arengule orienteeritud õhustik."

Tuleviku esindusmeeskonna tänavu klubi iseseisvana tegutsemise ajaloo kõrgeimale kohale tüürinud ja edaspidi klubi spordirektorina jätkav Sander Post ütles, et tunneb Reitelit juba pikki aastaid ning seetõttu ei olnud tal treeneritööst mõneks ajaks kõrvale astumist planeerides keeruline endale järglast valida.

"Olen alates 2003. aastast tegutsenud sisuliselt hetkegi puhkamata tippjalgpallis, algul mängijana, viimased aastad treenerina," kõneles ta. "17 aastat, see on väga pikk aeg. Tundsin, et vajan sellelt karussellilt mõneks ajaks maha astumist, et kõigepealt puhata, siis aga jalgpalli uute nurkade alt vaadata, end täiendada ja õppida."

Post avaldas usku, et uus peatreener toob klubisse värskeid vaateid, mida on pikalt välismaal töötades omandanud. "Ta on hoopis teistsugune treener kui mina ja mul on hea meel, et ta nüüd meiega on."

Tuleviku klubi presidendi Raiko Mutle sõnul on ees ootav esimene samm klubi struktuuri tugevdamisel ja ümberkujundamisel ning see puudutab korraga nii klubi tippspordi osakonda kui noortesüsteemi.

"Teeb rõõmu, et oleme Jaanuse näol leidnud uue professionaalse peatreeneri ja põneva natuuri ning saanud lõpuks teha olulise sammu, milleks oleme klubi arendades väga kaua valmistunud," nentis ta. "Sandri töö keskendub uuest hooajast klubi tervikliku sportliku struktuuri ja filosoofia arendamisele, ühtlasi teeb ta tihedat koostööd Jaanusega esindusmeeskonna komplekteerimisel. Koos meie noortetöö juhi Aivar Lilleverega aga ohjab ja suunab Sander klubi järelkasvuvõistkondade arengut."

Mutle sõnul esindusmeeskonna komplekteerimine Reiteli ja Posti koostöös juba käib ning klubi struktuuris tehakse lähiajal veelgi olulisi muudatusi.

Jaanus Reitel sai jalgpallitreeneri ristsed 2001. aastal, mil juhendas Nõo reaalgümnaasiumis õppimise kõrvalt FC Elva noorpallureid. Seejärel töötas ta pikemalt Kotkas Juunioris. Nõmme Unitedi noorte treenimise ajal juhendas Reitel ka Kristiine jalgpalliklubi amatöörmeeskonda, misjärel siirdus töötama ja õppima välismaale.

Hollandi klubis Almere City FC töötas Jaanus Reitel noormängijatega. Seal lõi ta kontakti toona Go Ahead Eaglesi särgis Hollandi esiliigas mänginud Sander Postiga. Veel on Reitel töötanud ja end täiendanud Norras (FK Frøya) ja USA-s (Dutch Total Soccer). Soomes on ta töötanud Kauhajoen Karhu esindusmeeskonna peatreenerina ning noortetöö juhina, samuti praegu Argo Arbeiteri juhtimisel kõrgliigapiletit püüdva KTP noortetreenerina.

Aafrikasse läks Reitel tööle 2020. aasta alguses ning asus juhtima äsja Rwanda meistriliigasse tõusnud meeskonda. Eksootilist valikut on ta põhjendanud sellega, et ei soovinud endale liiga mugavat elu.