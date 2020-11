«See oli nii ootamatu kadu, et hetkel kolme-nelja kaubapäevaga kindlasti neid juurde tulemas pole,» ütles rõivapoe New Yorker vastutav töötaja Hedi Aan. Kolmapäeval oli kauplus välja pannud kõik musta värvi maskid, mis varuks olid, ja need läksid nagu soojad said. «Täiesti uskumatu. Õhtul käidi ka veel küsimas, aga siis oli juba hilja,» lausus Aan.