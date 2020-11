Leiud annavad selget tunnistust, et samas paigas on tõenäoliselt keskajal asunud matmispaik, kuhu on sängitatud enamasti naisi ja lapsi. Muinsuskaitse Viljandimaa nõunik Anne Kivi on veendunud, et see pole ainuüksi käesoleva aasta, vaid terve sajandi üks tähtsamaid arheoloogilisi leide Viljandimaal.