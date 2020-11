Viljandis toodetud maske kiidetakse

Votex House’i kliendihaldur Kadri Vinnal rääkis, et maske hakkas ettevõte voodipesu kõrval tootma juba kevadel ning nõudlus nende järele on suur. FOTO: Marko Saarm

Et tekstiilist näomaskid on nõutav kaup, on hakanud ka mõned Viljandi ettevõtteid neid põhitöö kõrvalt tootma.