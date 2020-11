Toom Tekstiili endine töötaja Aldona Oja on kutsehaige, kellele ettevõte maksab igas kuus hüvitist. Pärast pensionile jäämist ei saa ta enam töövõimetoetust ja leiab, et Toom Tekstiil peaks ärajäänud osa kinni maksma. Ettevõte sellega ei nõustu. FOTO: Elmo Riig

Eluaegne õmbleja ja dekoraator Aldona Oja kulutas kuus aastat kohtuuksi, et saada tööandjatelt kutsehaigushüvitist. Nüüd on ta kohtutee uuesti ette võtnud, et endine tööandja Toom Tekstiil talle pensioni saamise tõttu vähem hüvitist ei maksaks. Toom Tekstiil esitas seepeale vastu­hagi, et parandada hüvitise maksmise korda.