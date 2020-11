Inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on hüppeliselt kasvanud

87 protsenti inimestest on valmis vähemalt teatud olukordades maski kandma ning 39 protsenti pooldab kehtivate meetmete karmistamist, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel tehtud Turu-uuringute aktsiaseltsi elanikkonnaküsitlusest. Kui oktoobri alguses hindas olukorda endiselt kriitiliseks 58 protsenti inimestest ja oktoobri lõpul 51 protsenti, siis novembri alguseks on nende inimeste osakaal kasvanud 67 protsendini. Kõige sagedamini hindavad praegust olukorda kriitiliseks 75-aastased ja eakamad (86%), kõige harvemini aga 25–34-aastased (48%). Elanikest 16% usub, et terav kriis on möödas, kuid peab säilitama valvsust ja järgima ohutusabinõusid.