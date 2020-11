Nädalalõpp toob näpuotsaga öökülma ja üksikuid sajuhooge

Neljapäeval jääb kõrgrõhkkonna loodeserv Eesti kohale, kuid kõrgemates õhukihtides kannab valitsev õhuvool läänekaarest võrdlemisi niisket õhku ning seetõttu püsib pilvekiht taevas. Vihma sajab enam öösel, aga sajuhulk on ikka võrdlemisi väike. Päeval on vaid üksikuid sabinaid. Tuul puhub lõunakaarest, on sisemaal üsna nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +4 kraadi, päeval on 4–7 kraadi sooja.

Reedel kõrgrõhkkond tugevneb ja katab võimsana kogu Venemaa ning selle lääneservas on Eestis mandri sisealadel ilm peamiselt sajuta. Saartel ja Väinamere piirkonnas tuleb aga vihma võimalusega arvestada. Lõuna- ja kagutuul muutub tuntavamaks, seda lääne poolt survestava madalrõhkkonna tõttu. Õhutemperatuur on öösel –1 kuni +3, päeval on 3–7 kraadi sooja.

Laupäeval püsib kõrgrõhkkond Venemaa kohal ja selle lääneserv ulatub ikka üle Eesti idapiiri ning hoiab suurema osa Mandri-Eestist veel olulise sajuta. Samal ajal laieneb Norra merelt madalrõhkkonna kauge serv üle Skandinaavia ja Läänemere. Saartel ja läänerannikul ning ka Soome lahe ääres on vihma tõenäosus üsna suur. Jätkub lõuna- ja kagutuule tugevnemine, saartel ja looderannikul ulatuvad puhangud 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel –1 kuni +3, päeval on 2–5 kraadi sooja.