Viljar Arakas: kulutused, mida ei ole võimalik suure kriisita tagasi teenida, on halb praktika

Viljar Arakas on ettevõtja, kelle juhitava varavalitsemisettevõtte Eften Capital portfellis on kinnisvara peale Eesti ka Lätis ja Leedus. Ühtlasi on Eften Kinnisvarafond Viljandi Uku keskuse omanikfirma. Nagu Arakas ütleb, on Eften Kinnisvarafond viimase aasta jooksul hästi hakkama saanud, küll aga tunneb ta muret valitsuse poliitika pärast ja selle pärast, mida teevad kinnisvarahinnad tulevikus.