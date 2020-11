Eakad kogunesid Lastepargis

Südapäeval oli kontrollpunkti kogunenud tosin eakat ning käis rõõmsameelne muljetamine. Kõik kinnitasid kui ühest suust, et kodus istumisest on nad tüdinenud ning selline põhjus end pisutki liigutada on igati teretulnud. See, et jalutajad üksiti loosis osaleda saavad, olevat aga juba boonus.

Jalutuskäikude idee autor ja eestvedaja, Viljandi pensionäride liidu esimees Jaak Värnik ütles, et mõte tuli elust enesest. "Et ajad on keerulised ja ise üritusi väga teha ei julge, on selline vabas õhus kohtumine ja muljete vahetamine mõnele ainus võimalus natukenegi päikest päeva tuua," rääkis Värnik ning tänas linnavalitsust, kes ettevõtmist loosiauhindadega toetab. Küsimusele, mis lotovõiduks on, vastas korraldaja kelmikalt silma pilgutades: "Vaat see on üllatus! Me ise ka ei tea."