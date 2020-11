Uued piirangud kauplustele suuremat muudatust ei too

Viljandimaal üheksat poodi pidava Abja Tarbijate Ühistu juhataja Laili Lambi sõnul on märtsikuise eriolukorra ajal rakendatud meetmed toiminud kauplustes tänaseni: maha on kleebitud õiget ostjatevahelist distantsi näitavad jooned, olemas on desinfitseerimisvahendid ning lisaks on soetatud kindaid ja maske. Seega ei muuda piirangud midagi.