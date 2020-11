NÜÜD, MIL kooseluseaduse jõustamise kõrvale on tekkinud abieluvõrdsuse idee, on aeg läbi arutada viimastel päevadel kommentaariumidesse kirjutatud hirmud. See on loomulik, et ühiskondliku mõtte avardudes tekib küsimusi ja kahtlusi. Kui aga süveneda ja mõelda, on paljud neist üsna olematud. Vaatame neid lähemalt.