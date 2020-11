Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor sõnas, et Viljandi kutseõppekeskus paistis silma ülimalt suure õpilasfirmade arvuga. Nelja aastaga on seal loodud lausa 69 õpilasfirmat ning suurem osa õpetajaid on läbinud õpilasfirma programmi koolituse, et õpilased saaksid igas tunnis oma vajadust mööda nõu küsida. «Lisaks on edukalt kaasatud mentoriteks kohalikku äriringkonda,» selgitas Loor.