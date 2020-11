Tartu ülikooli väärikate ülikooli Viljandi programmijuht Piret Aus sõnas, et keeruline aeg ja reeglid seavad kitsendusi, kuid neid järgides on võimalik siiski tasapisi tegutseda. «Aasta lõpuni ei saa me kahjuks väärikate ülikooli suuri loenguid korraldada nii, nagu oleme seda harjunud tegema, sest valitsus otsustas taastada 2 + 2 nõude ning ruumis tuleb maski kanda,» märkis Aus.