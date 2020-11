Sakalale pole teada, kes on nakatunu ja kus president temaga täpselt kokku puutus. Küll on teada, et ruumides kandis president enamasti maski ning seda tegid ka temaga vestelnud inimesed. Ainus koht, kus president poseeris fotograafidele ruumis maskita, oli vabariigi pillimehe võistluse võitja autasustamine pärimusmuusika aidas. Aida juhataja Tarmo Noormaa kinnitas teisipäeva lõuna ajal, et temale pole teatatud, et sellel kontserdil võis viibida mõni koroonapositiivse proovi andnud inimene.