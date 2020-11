Kui traditsiooniliselt on linnajooks aset leidnud oktoobris, siis sel korral lükkus see koroonaviiruse levikust tulenevate piirangute tõttu novembrisse. Ning et see sattus ühele päevale Vabaduse platsil peetava isadepäevapeoga, tuli nihutada traditsioonilist stardi- ja finišikohta. Kui tavaliselt on linnajooksul osalejad startinud spordihoone eest ja finišeerunud Vabaduse platsil, siis tänavu oli start lauluväljakul ja finiš Tasuja puiesteel. Sellega omakorda kaasnes distantsi 100 meetri võrra pikemaks venimine. 10,5-kilomeetrise põhijooksu lõpetas aga 361 inimest – mullu oli põhijooksul osalejaid 325.