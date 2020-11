Igal aastal sügisel pimeda aja saabudes hakkavad nii politsei kui maanteeamet tegema teavitustööd, et inimesed ennast liikluses autojuhtidele nähtavaks muudaksid ja oma ülerõivaste külge helkuri riputaksid. Helkur pole kallis asi, kuid silmas tuleb pidada, et see oleks ikka kvaliteetne.