Eesti arboristide ühingu juhatuse liige Martin Pau ütles, et varem nõudis Viljandi linnavalitsus puude hoolduslõikuse tegijalt arboristi kutsetunnistust, mis tähendas, et hoolduslõikust võis teha inimene, kes on õppinud õigeid töövõtteid ja ohutust ning tõestanud oma oskusi kutseeksamil.