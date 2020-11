Ööpäevaga sai koroonadiagnoosi 192 inimest, Viljandimaale lisandus üks positiivne proovitulemus

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 129,0 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest on 6,5 protsenti. 8. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 55 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on neli patsienti. Suri kaks inimest.