Vald otsib päranduseks jäetud neljatoalisse korterisse tublit noort peret

Pärandaja seatud nõuetele vastava perekonna peavad testamendi järgi valima vallavolikogu sotsiaalkomisjon koos Tarvastu gümnaasiumi lastevanemate esindajaga. Valla kodulehe andmetel peab taotlusele olema lisatud pere nõusolek ning seda juhul, kui taotluse esitaja on näiteks lasteaed, kool, ametiasutus või pereliikme tööandja. Perekond võib ka ise kandideerida.

Perekond peab vastama pärandaja esitatud üheksale nõudmisele. Noor pere peab elama endise Tarvastu valla piirkonnas, peres peab kaks vanemat kasvama 2–3 last, perel peab olema raskusi elutingimuste ja laste koolitamisega, vanemad on töökad ja ausad, vanemad armastavad lapsi, kodu ja puhtust. Ühtlasi peavad olema vanemad igati eeskujuks laste kasvatamisel ning hooldama pärandaja hauaplatsi.

Iga nõude juurde tuleb esitada selgitus, mis näitab pere vastavust nõuetele. Oma nõusolekut taotluse juurde lisades kinnitab perekond, et on nõus neid puudutavate delikaatsete isikuandmete töötlemisega. Perede esitamise tähtaeg on 30. november.