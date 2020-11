Eesti parimad vibukütid peavad kevadise finaali lõpuks ära nädalavahetusel Viljandis

"Kahe päeva peale ootame kokku 224 võistlejat ja tegelikult on see kevadine finaal, mis pidi toimuma märtsi algul, aga jäi ära seoses eriolukorraga. Nüüd saime õnneks ta ära korraldada, kevadel oli see võistlus samuti Viljandisse plaanitud," rääkis treener ja üks võistluste korraldajatest Aune Varik. "Hoidsime nüüdki hinge kinni, kas ikka saame võistelda. Ettevalmistused olid ju kõik tehtud."