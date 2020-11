Uuringudki on ju näidanud, et lastest, kes on saanud aega veeta oma isaga või saanud meespoole tuge ema elukaaslaselt, kasvavad tervemad ja tugevamad ilmakodanikud. Need isad on igal juhul otsustanud järeltuleva põlvega rohkem aega koos veeta ning tunduvad oma isarolli tõeliselt nautivat.