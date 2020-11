Kolmapäeva õhtul käib Ugala lavatagustes ruumides ja koridorides kõva sebimine: lavapoisid veavad mingeid puitkonstruktsioone, kaugelt kostab muusika, telefonid helisevad ning siin-seal võib märgata keskendunud näoga näitlejaid ja muid teatritöötajaid. Elektriline õhkkond on mõistetav: laupäeval esietendub Vanemuise, Ugala ja kultuuriakadeemia suurejooneline ühislavastus «Peer Gynt». Ühes lavataguse ruumi nurgas seisavad aga kergelt määrdunud valged riidest kastid, millele on peale rullitud suur vaip. See on 2017. aasta veebruaris esietendunud Liis Aedmaa lavastuse «Emadepäev» kujundus, mis pannakse üles reede pärastlõunal. Ja ka see reedene etendus on eriline. Nimelt astutakse «Emadepäevaga» publiku ette 100. korda.