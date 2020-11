Liiklus Tallinna, Tartu ja Lossi tänaval muutus

Heikki Teearu, kelle sõnul oli algselt muudatus plaanis kell 16:30 sõnas, et muudatus küll tipptunnil, kuid linnavalitsus ei tahtnud seda ka päris pimeda peale jätta. "Küll elab selle üle. Ma arvan, et reedel on see tipptund seal ka varem ära," sõnas Teearu.