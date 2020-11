Tänasest saab veebis valida kodanikuühiskonna aasta tegu

Viljandimaa arenduskeskus soovib konkursiga teadvustada piirkonna võimalusi. "Oluline on võtta julgus astuda esimene samm ja koos oma kogukonnaga hakata unistusi ellu viima," seisab keskuse teates.

Omavalitsusjuhtidest koosnev komisjon valis välja viis tegu, mis on kogukondadele tähelepanuväärset mõju avaldanud ja aidanud teadvustada kodanikualgatuse tähtsust meie kogukondade arengus. Nende kandidaatide vahel saavad valiku teha kõik elanikud ning rohkem hääli saanud kandidaat on võitja.

Kandidaate hindas Viljandimaa arenduskeskuse moodustatud viieliikmeline komisjon, kuhu kuulusid Viljandimaa arenduskeskuse esindaja Elmo Puidet, Viljandimaa omavalitsuste liidu esindaja Kai Kannistu, omavalitsuse esindajana Põhja-Sakala valla kultuurispetsialist Evelyn Härm ning Viljandimaa mittetulundusühingute ja ettevõtjate esindajad Katrin Kivistik ja Priit Oks.

Ühe aasta teo valib välja komisjon ja teine leitakse rahva abiga Sakala lehel digihääletuse vahendusel, kus osaleb viis komisjoni väjavalitud kandidaati.

Aasta tegu valitakse teist korda.

Viljandimaa kodanikuühiskonna aasta tegu tunnustatakse tänukirja ja kingitusega, mis antakse kätte Viljandimaa vabaühenduste tänuüritusel 26. novembril Vastemõisas.

Nii komisjoni valitud kui rahva valitud võitja saavad mõlemad Viljandimaa omavalitsuste liidult kingituseks 500 eurot.

Kandidaadid

Viljandi hoovifestival

Viljandi hoovifestival FOTO: Erakogu

Tänasel suvel jäi Viljandis ja Eestis enamik üritusi toimumata ning festivale pidamata. Juuli alguses tühistati Viljandis hansapäevad ja kohvikute öö. See aga sütitas Viljandi Tartu tänava alguse aktivistides leegi, et midagi vahvat oma kogukonnaga siiski korraldada. Rüki galerii, Mulksu pubi ning Vinosfairi tegijad said kokku ja otsustasid korraldada Viljandi esimese hoovifestivali, mis kestis 16.–19. juulini. Sinna leiti esinejad, tehti reklaami ja sisustati mõnus hoov. Kolme päeva jooksul oli palju tasuta kontserte, külalisi oli kohale tulnud 1500 ringis.

Viljandi õhtune maastikumäng (VÕMM)

Viljandi õhtune maastikumäng FOTO: Elmo Riig

Viljandi õhtune maastikumäng oli 26. septembri õhtul Viljandis. Võistkondadel tuli lahendada ülesandeid, näiteks elustada, määrata auto pidurdusteekond, panna kokku kriisipakk ja sortida prügi. Mängust võttis osa 150 inimest. Ettevõtmine viidi ellu mittetulundusühingute Päikesekillu Perekeskus ja Viljandimaa Abipolitseinikud ning politsei- ja piirivalveameti lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna koostöös.

Mäng oli väga hea näide, kuidas eri organisatsioonide koostöös saab kõigile olulist teavet ja oskust mänguliselt ja lõbusalt edasi anda.

Vana-Kariste küla- ja koolimaja katuse renoveerimine

Vana-Kariste küla- ja koolimaja renoveeritud katus FOTO: Erakogu

Vana-Kariste külaseltsi liikmete hallata on suur külamaja, kus on oma jõududega uuendatud kööke ja tualettruume. Pikalt tegi seltsile muret lagunev 480-ruutmeetrine koolimaja katus. Selts otsis lahendusi, kirjutas projekti ning leidis ka omafinantseeringu, et katus korda teha. Nüüd on külamajal uhke ilus punane katus ja päästetud on ajalooga maja.

Kuulsad on ka selle küla kõrvitsa- ja kurgikasvatajad. Kui vaja, siis viivad nad lausa suure autokoormatäie kõrvitsaid maale elama päevale. Lastelaagrid ja õpitoad toovad külarahva ikka külamajja kokku.

Holstre järve ujumiskoha puhastamine ja laiendamine

Holstre järve korrastatud rand. FOTO: Kristjan Kivistik

Holstre Külaselts on iga aasta muutnud järve randa atraktiivsemaks: sinna on tehtud mänguväljak, vahetatud liiv, paigutatud pingid ja prügikastid. See tõi randa järjest rohkem inimesi, nii et nad ei mahtunud enam turvaliselt suplema, samuti kippus kitsaks jääma vetteminekukoht ning oli vaja rohkem võsa maha võtta. Külarahva koostööna valmis sügiseks kümne meetri võrra laiendatud, puhastatud ja planeeritud liivarand. Valmis ka pikk kiviaed.

OTT-i turg Suure-Jaanis

OTT-i turg Suure-Jaanis FOTO: Erakogu