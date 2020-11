Leping sai allkirja ning Jaak Joala sammas valmib jõuludeks

Töö tellija, mittetulundusühingu Meie Viljandi esindaja Harri Juhani Aaltoneni kinnitusel on skulptor avaldanud veendumust, et suudab töö lubatud ajaks lõpetada, ning avalikkuse kriitika nii kuju sobivuse kui selle valimisprotseduuri kohta pole pannud mittetulundusühingut plaanist loobuma.

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on linna ja Meie Viljandi vahel sõlmitud lepingu järgi Meie Viljandile antud kõik õigused skulptuur Posti tänava parki püstitada. Tõenäoliselt on veel vaja paigaldusluba, kuid selle väljastamisel ei võta poliitikutest koosnev linnavalitsus arvesse ei kuju väljanägemist ega valimise protseduuri, vaid vaatab seda, kuidas on lepingut täidetud. «Kui lepingu vastu pole eksitud, ei ole meil mingit alust loast keelduda,» lisas linnapea.