Lisandus 131 positiivset. Viljandimaa kirja läinud nakatunu elab Kanepis

Harjumaa 95 uuest juhtumist 78 on Tallinnas. 11 põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega. Üks nakatumine oli Viru vanglas ja see juhtum anti üle ida regionaalosakonnale. Kolme juhtumi nakatumise päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumiste päritolu on täpsustamisel.

Rahvastikuregistri järgi Võrumaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Tartumaale lisandunud kaks haiget on varasemate haigete lähikontaktsed, ühel juhul toodi haigus sisse Ukrainast, ühel juhul on tegemist Põlvamaa hooldekodu kliendiga ning ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Viljandi- ja Valgamaale laekunud juhtumite puhul on tegemist Põlvamaa hooldekodu klientidega. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 512 inimest, kellest 88 on haigestunud, ning regionaalosakonna jälgimisel on üks 27 inimesega hooldekodu kolle.