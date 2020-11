Galerii. Viljandi vallavalitsus tähistas sünnipäeva kringlitega

Viljandi valla avalike suhete juht Made Laas kirjutas pressiteates, et Viljandi vald tähistas seitsmendat sünnipäeva, jagades laiali 260 kilo kringleid, mis olid valminud viies Viljandi pagaritöökojas. Valla allasutustesse viidi kringleid juba möödunud aastal. Toona ütles vallavanem Alar Karu, et üheskoos nõunikega oli arutatud, kuidas valla sünnipäeva tähistada nii, et sellest saaks osa võimalikult palju inimesi ning lahendusena tuligi mõte jagada kringleid.

Sel aastal avaldas vallavanem pressiteate vahendusel head meelt, et vald on seitsme aasta jooksul kasvanud suuremaks nii territooriumilt kui ka rahvaarvult. "Loodan väga, et valla areng on nende aastatega olnud positiivselt märgatav ja vallavalitsuse tegevused on pakkunud sel perioodil meile kõigile hetki, mille üle oleme saanud koos rõõmu tunda. Palju õnne meile kõigile!"