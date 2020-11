Ennetus- ja peretöökeskus Perepesa kolib järgmisel kolmapäeval Viljandis Tallinna tänav 2 ruumidesse, kus varem tegutses apteek. Ehkki remont veel käib, olid töötajad oma asjad Posti tänavalt juba ära kolinud ning mängutuba on seal tänasest suletud. Õhtul tuleb Posti tänaval veel perekool ning esmaspäeval on seal plaanis psühholoogilised nõustamised lapsevanematele.

Viljandi abilinnapea Janika Gedvil põhjendas kolimist sellega, et Perepesa on nii jõudsalt arenenud, et see ei mahu Päikesekillu perekeskusega enam samadesse ruumidesse ära.