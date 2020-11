Kas koroonaproove saaks võtta ka väljaheitest? Teoreetiliselt küll

3. novembril avaldas terviseamet oma kodulehel teate, et tutvustas koos Tartu ülikooliga valitsuse liikmetele reoveeseireuuringut, millega otsitakse Eestis igal nädalal koroonaviirust 20 regulaarsest ja 28 pistelisest proovivõtukohast. Uuringust on juttu olnud varemgi. Suve lõpul kirjutas ka Sakala Viljandi reoveest leitud koroonajälgedest, mis teadlaste hinnangul ei olnud piisavalt tugevad, et kinnitada viiruse laialdast levikut.