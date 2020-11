Mõisa renoveerijad tahavad koos linnaga ümbritsevad pargid korda teha

Viljandi mõisa renoveerijad avaldasid soovi, et linn korrastaks mõisat ümbritsevad pargid ning ehitaks ka pargiteed. Esialgu pole selge, kas linn saab soovile vastu tulla, sest tööd on kirjutatud lisatööde reale, mida volikogu pole veel heaks kiitnud.Möödunud nädalal saatis Viljandi mõisat renoveeriv osaühing Modify linnale kirja küsimusega, kas linn on lähiajaks planeerinud parkide korrastamise. "Oleks ju igati kena, kui saaksime samaaegselt ja üheilmeliselt teostada Viljandi linna südameks olevate kinnistute haljastustööd," kirjutas Modify esindaja Aivar Lõhmist.

Sakalale rääkis ta, et mõis korrastab pargi küll oma kinnistu piirides, kuid see peaks olema kooskõlas linna plaanidega. Park on nii mõisa ees kui ka taga, nii et sisuliselt ulatub see Jaani kiriku poolsest vallikraavist Hariduse tänavani. Mõisa omandis on sellest aga vaid osa.