Kaljulaidi vastustest ajakirjanike küsimustele jäi kõlama, et teater on riigi uhkus ning tuleb teha kõik, mis võimalik, et see saaks oma tööd jätkata ka koroonakriisi ajal. President rõhutas, et teatrist ei tohi saada kriisikolle ning kui välitingimustes on maski kandmine sisetunde küsimus, siis avalikes ruumides tuleks see kindlasti ette panna.