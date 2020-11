Viljandi varjupaigast läks musta kassi kuul koju tavapärasest kolm korda rohkem kasse

Kampaaniat tehti seitsmendat aastat ning see lõi seniseid rekordeid. Eriti rõõmsatoonilised olid tulemused Viljandi varjupaigas, kust aidati koju 26 musta ja musta-valgekirjut kassi ning ühtekokku võeti oktoobris 53 kassi. Varjupaiga juhataja Siiri Mängli sõnul on see absoluutne rekord – on koguni kolm korda suurem kui teistel kuudel.