Koroona on kaitseliitlaste tegutsemistahtele hästi mõjunud

Maleva väljaõppeülema kapten Silver Mäe sõnul oleneb õppuste iseloom paljuski konkreetse aasta eesmärkidest. "On ettevõtmisi, mida tehakse koos, ning neid, millesse on kaasatud vaid osa tegevliikmeid," rääkis ta. "Väljaõppeaasta algab uue aastaga ning esialgu pannakse rõhku pigem teoreetilisele osale ja üksustekesksele tööle. Sakala malev on Lõuna maakaitseringkonna osa ning igal sügisel on Kaitseliidul ka suur aastalõpuõppus, milles osalevad teised ringkonna malevad: Tartu, Põlva, Võru ja Valga."