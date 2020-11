Meie Viljandi ei vaja monumenti üleolevusele

Oleme viimaste nädalate jooksul saanud kuulda ja lugeda Joala monumendi püstitamise soovist, kuju püstitamiseks raha saamisest ning selle loomiseks vajaliku konkursi korraldamisest. Meile kui linnakodanikele on monumendi püstitamisega seonduv tegevus olnud kurvastav, sest see on olnud arusaamatult kiire ja jõupositsioonilt lähtuv. Otsused, mis me linnaruumis teeme, jäävad meie elu mõjutama aastakümneteks. Kui Joala monument väljapakutud kujul Viljandisse püstitataks, jääks see monumendiks üleolevusele. Me ei taha seda. Me ei taha, et meie Viljandis aetakse asju sel viisil.