Kandev konstruktsioon tuleb abivallavanema sõnul betoonist, et rajatis ajas vastu peaks. «Ajalooliselt ei ehitatud metsavendade punkreid selleks, et need maa sees kümneid aastaid oleks. Need olid ajutised, sest loodeti, et mehed ei pea metsas maa all väga kaua olema. Meie eelmises metsavennapunkris oli ikkagi niiskust, kuigi ventilatsiooni­avad olid olemas ja luuke hoiti lahti. Aja jooksul puit pehkib,» rääkis Anton ja lisas, et betoon varjatakse puiduga.