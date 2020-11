Eestisse lisandus 80 nakatunut, Viljandimaale taas mitte ühtegi

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 75,10 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovidest 4,7 protsenti. 3. novembriks on tervenenud 3904 inimest. Neist 2847 inimese (72,9 protsendi) haigusjuhtum on lõpetatud, 1057 inimesel (27,1 protsendi) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.