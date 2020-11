Võhmassaare külas sõitis purjus juht kraavi

Teatele reageerinud politseinikud selgitasid sündmuskohal välja, et õnnetus juhtus, kui roolis olnud 35-aastane mees kaotas Honda üle kontrolli. Mees viibis autos üksinda. Kiirabitöötajad vaatasid ta sündmuskohal üle ning tegid kindlaks, et ta polnud õnnetuses viga saanud. Politseinikud tuvastasid, et juht oli enne rooli istumist tarvitanud alkoholi. Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustati väärteomenetlust.