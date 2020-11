Koroonaohtlikul ajal on Viljandimaa koolid kehtestanud väga erinevaid reegleid. Näiteks on Viljandi gümnaasiumis piiratud õpilaste omavahelist suhtlemist nii palju kui võimalik ning hiljuti teatas kooli juhtkond, et ühelegi Eesti koolinoorte võistlusele siit oma esindust ei saada. Samal ajal on Vana-Võidus asuv kutseõppekeskus otsustanud, et koroonapiiranguid rakendatakse nii vähe kui võimalik, ja sel nädalal peetakse kooli võimlas võrkpalliturniiri, kus lisaks kodukoolile osalevad Olustvere ning kahe Tallinna kutseõppekeskuse esindused.