Vanal kalmistul süüdati vabadussõjas langenute mälestuseks küünlad

Ettevõtmise korraldaja, Viljandi muuseumi direktor ja Viljandimaa muinsuskaitse ühenduse esimees Jaak Pihlak rääkis, et Viljandisse on maetud 98 vabadussõdalast, aga paljude hauad pole säilinud: mõnele on peale maetud, mõni on jäänud hooletusse. Praegu on teada ligi 60 hauda, mis on Viljandi kalmistutel säilinud. "1919. aastast pole kahjuks säilinud korrektseid kalmistuplaane, kus oleks kirjas, milline isik kuhu täpselt sai maetud. Paljude kohta on see teada, aga paljude kohta mitte."