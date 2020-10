Tänavu on lubatud Eestis küttida 140 hunti, mida on mullusega võrreldes peaaegu poole rohkem. Hundijaht algab homsest ning kestab veebruari lõpuni. FOTO: Marko Saarm

Homsest võib hakata pidama hundijahti ning esmane küttimismaht on 140 isendit. See arv on mullu lubatust peaaegu poole suurem.