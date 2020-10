Vana hoone lammutamisest jäänud kivi-, puidu- ja metallihunnikud veetakse Võhma põhikooli direktori Kristel Vahtra sõnutsi järgmise nädala alguseks minema. Uus õppehoone, kus on uhke aula ja aatrium-söögisaal, on küll valmis, aga selle möbleerimine alles käib. Kooli haldusjuht Kati Tõruvere ütles, et sellega peaks lõpule jõudma novembri lõpuks. Siis jääb veel hoone ümbrus asfalteerida ja haljastada, seega töömehed kooli ümbrusest niipea ei lahku.