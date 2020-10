Kui hommikul ärkan, on parema käe ranne paistes ja käsivars sinikatest kirju, nagu oleks seljataga öö täis koduvägivalda, maadlust või kähmlust kohalikus õllekas. Mitte et ma oleksin elus kunagi baaris kakelnud, aga ... Õlg ka valutab, on vist isegi natuke paigast ära. Käsi tõstes on tunne, nagu kannaksin raudrüüd. Ja reielihased löövad tuld. Eile sai tõenäoliselt liiale mindud ja oma võimeid üle hinnatud. Hea, et silm sinine ei ole.