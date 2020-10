See, et päikeseratas lohiseb üle taevalaotuse aina madalama kaarega, on vaid üks märk looduse nukrast uinumisest. Ka raagus puude ja maad ligi suruva ängiga on põhjamaalased harjunud. Maailm on aga pidevas muutumises ning selgeks õpitud sügisekuulutajate kõrvale lisandub igal aastal uusi ja sealt taandub vanu.